Повышение ставки ФРС США обвалило евро до нового минимума

Курс доллара к основным мировым валютам в четверг активно растет, отыгрывая итоги декабрьского заседания ФРС США по дальнейшему курсу развития монетарной политики; курс евро к доллару ранее впервые с марта 2015 года опустился ниже психологической отметки в 1,05 доллара за евро, сообщает Прайм.

"По состоянию на 08:17 индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 102,29 пункта. При этом ранее он достигал значения в 102,62 пункта, обновив максимум с марта 2003 года", - говороится в сообщении.

Читайте такжеЕЦБ прогнозирует постепенный рост инфляции в Еврозоне в следующие несколько лет

Отмечается, что курс евро к доллару снижался до 1,0513 доллара с 1,0537 доллара на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов он достигал значения в 1,0469 доллара за евро - минимум с марта 2015 года. Курс доллара к иене рос до 117,40 иены за доллар со 117,03 иены на закрытии днем ранее. В ходе текущей торговой сессии он достигал отметки в 117,85 иены за доллар - максимум с февраля.

ФРС США в среду впервые в 2016 году повысила базовую процентную ставку - до 0,5-0,75% с 0,25-0,5%. При этом регулятор сообщил, что в 2017 году ожидает три повышения базовой ставки, вместо прогнозировавшихся ранее двух, до среднего уровня в 1,375%.

"Тот факт, что ФРС повысила прогноз, свидетельствует о том, что и рынок, и Федрезерв до сих пор не до конца понимали, на каком уровне будут находиться ставки в 2017 году, учитывая тот факт, что участники торгов едва заложили в свои позиции два повышения ставки, в то время как прогноз ФРС говорит, по меньшей мере, о трех повышениях", - приводит агентство MarketWatch мнение главного рыночного аналитика Commonwealth Foreign Exchange Омера Эзинера (Omer Esiner).