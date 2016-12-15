Эксперт: Разговоры о национализации ПриватБанка - очевидные спекуляции

Об этом заявил в интервью радио “Голос Столицы” Советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

По его словам, ситуация в ПриватБанке практически идентичная ситуации в банковской системе, которая обладает определенным набором проблемных точек, зон, которые имеют объективные и субъективные факторы появления.

“Ничего особенного или такого, что бы было у других банках, у ПриватБанка нет, то есть фактически он находится в общих условиях функционирования банковской системы” - отметил Алексей Кущ.

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По его мнению, когда речь заходит о других крупных банках, в том числе и с российским капиталом, все эти вопросы решаются достаточно тихо, спокойно, в тиши кабинетов. А в данном случае почему-то, в том числе и со стороны НБУ, есть попытки вынести тему с одним банком на чуть ли не общественное обсуждение.

“Я считаю, что такой подход только вредит банковской системе, потому что банковская система, как каждый отдельный банк - хрупкая, которая может пострадать от непродуманных, в том числе, психологических или вербальных действий со стороны регулятора, - заявил Алексей Кущ. - Поэтому вопросы любого крупного банка сейчас нужно решать в треугольнике интересов государства, вкладчиков и собственников, находить точки соприкосновения”.