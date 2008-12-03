Минэкономики ожидает в 2008 г инфляцию около 21%

Министерство экономики ожидает по итогам 2008 года рост ВВП на уровне 3,5-4% и инфляцию около 21%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра экономики Сергей РОМАНЮК.

Согласно предыдущему прогнозу, ВВП Украины в 2008 году должен был вырасти на 6,8% при годовом уровне инфляции в 15,9%.

Как сообщал УНИАН, за десять месяцев 2008 года ВВП Украины вырос на 5,8% (7,3% в январе - октябре 2007 года), а инфляция составила 18% (11,7% за десять месяцев прошлого года).

Справка УНИАН. В июле Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5 до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2 до 21,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП – 5,5%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.