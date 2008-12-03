Минфин не предлагает погашать кредиты по 5,05 грн./долл

Министерство финансов Украины не предлагало и не предлагает вариант погашения валютных кредитов в гривне по курсу 5,05 грн./долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, комментируя сообщение некоторых СМИ о том, что Минфин выступил с таким предложением.

Министр отметил, что его заявление было понято неверно, подчеркнув, что он лишь в качестве примера привел такое соотношение, по которому могли бы возвращаться кредиты в случае, если банки и заемщики согласятся пойти на компромисс.

«Я не говорил о курсе 5,05, я примеры приводил на курсе 5. Я говорил о том, что должны пойти на компромисс и заемщики, и банки. Для банков это выгодное дело», - подчеркнул В.ПИНЗЕНИК. При этом он отметил, что если заемщик не может возвращать кредит в иностранной валюте, то это приводит к прямым потерям банка, а если банк пойдет на уступки и позволит возвращать средства по приемлемому для заемщика курсу, то обе стороны в сегодняшних условиях понесут значительно меньше потерь. «Компромисс, о котором я говорил, – это разрешить (заемщикам – УНИАН) выплачивать кредиты в гривнях. Однако я хочу еще раз подчеркнуть, что банковский сектор я приводил лишь как пример компромисса, и такой компромисс должен находиться не только в отношении банков и клиентов, компромисс должны искать все участники рынка», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 2 декабря, газета "Дело" сообщила, что Министерство финансов Украины предлагает зафиксировать курс по большей части валютных кредитов населения на уровне 5,05 грн. за доллар.

Об этом, по информации газеты, речь шла 1 декабря на совещании Минфина с банкирами по поводу внедрения нового механизма погашения кредитов. Один из обсуждаемых вариантов - зафиксировать курс на уровне 5,05 гривни за доллар для погашения заемщиками части уже выданных кредитов.