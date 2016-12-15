Генпрокуратура расследует выведение 500 миллионов из госбанков

Генеральная прокуратура проводит досудебное следствие по факту выведения 500 миллионов гривень из государственных банков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Печерского суда Киева.

"Согласно документу, средства были выведены "неустановленными служебными лицами госбанков" в течение 2012-2014 годов. Для осуществления своего замысла злоумышленники использовали операции с облигациями внутреннего госзайма", - говорится в сообщении.

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Схема была следующей, ОВГЗ продавались на бирже "Перспектива" нескольким посредникам, которые затем перепродавали ценные бумаги госбанкам по цене, гораздо большей, чем первоначальная, что является манипулированием на фондовой бирже.

29 ноября Национальный банк Украины предоставил следователям ГПУ разрешение на временный доступ к своим документам, а также к документам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку по операциям с упомянутыми ОВГЗ.

Ранее группа ICU заявила, что НКЦБФР незаконно разглашала конфиденциальную информацию.