Бюджеты объединенных общин благодаря децентрализации выросли в 3 раза - Гройсман

12:30, 15 декабря 2016
Финансы
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По словам главы правительства, в расчёте на одного жителя бюджеты территориальных общин могут предоставить почти в 4 раза больше средств.

Иллюстрация REUTERS

Местные бюджеты в Украине благодаря финансовой децентрализации, начавшейся в 2014 году, выросли в 3 раза.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на форуме объединенных общин в Киеве.

"Мы видим, что объединенные территориальные общины имеют в 3 раза большие бюджеты", - сказал он.

По словам главы правительства, в расчёте на одного жителя бюджеты территориальных общин могут предоставить почти в 4 раза больше средств.

"Бюджеты общин на одного жителя (в среднем – УНИАН) были 600 гривень, а сейчас - 2000 гривень. И есть хорошая новость - это только начало. Дальше будет больше ресурсов, больше возможностей и больше успехов", - подчеркнул премьер-министр.

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Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман отмечал, что в 2017 году доходы местных бюджетов возрастут на 25%.

Процесс децентрализации власти, который предусматривает передачу на места административных функций, а также функций по администрированию и аккумулированию налоговых отчислений, начался в Украине в 2014 году. Целью реформы является предоставление регионам большей финансовой независимости, а также возможностей использования региональных ресурсов, включая денежные, по усмотрению местной власти. По состоянию на конец текущего года дополнительные доходы местных бюджетов составляют 44 миллиардов гривень.

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Теги: #Гройсман#децентрализация