Помощь на ребенка в 2009 г. сохранится прежней

До принятия Закона “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” помощь при рождении первого ребенка будет составлять 12,24 тыс. грн., второго – 25 тыс. грн., третьего и следующего – 50 тыс. грн.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1036 «Некоторые вопросы организации бюджетного процесса» от 26 ноября (вступает в силу с момента опубликования), обнародованном на сайте правительства.

«Помощь при рождении ребенка оказывается за счет средств соответствующей субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в размере 12 240 грн. - на первого ребенка, 25 000 грн. - на второго ребенка, 50 000 грн. - на третьего и следующего ребенка. Выплата помощи осуществляется одноразово при рождении первого ребенка в размере 4 800 грн., второго ребенка - 4 840 грн., третьего и следующего ребенка - 5 000 грн., остальные средства на первого ребенка выплачиваются на протяжении следующих 12 месяцев (620 грн. ежемесячно), на второго ребенка - 24 месяцев (840 грн. ежемесячно), на третьего и следующего ребенка - 36 месяцев (1 250 грн. ежемесячно) равными долями», - говорится в постановлении.