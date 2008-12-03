Пенсионный фонд получит кредиты

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов предоставлять Пенсионному фонду беспроцентные кредиты за счет средств единого казначейского счета (ЕКС) для покрытия дефицита средств на выплату пенсий.

Об этом говорится в постановлении правительства №1036 от 26 ноября (вступает в силу с момента опубликования), обнародованном на сайте правительства.

«Министерству финансов предоставлять Пенсионному фонду Украины займы сроком до 12 месяцев для покрытия временных кассовых разрывов, связанных с выплатой пенсий, в пределах фактического дефицита средств на эту цель, за счет средств единственного казначейского счета на договорных условиях без начисления процентов за пользование такими средствами в размере, определенном на основании расчетов Пенсионного фонда Украины, общая сумма которых на протяжении месяца не может превышать 50 процентов месячной потребности на выплату пенсий», - говорится в постановлении.

Справка УНИАН. По данным Государственного казначейства Украины, на начало декабря остатки средств правительства на едином казначейском счете составляли 14 млрд. 592 млн. грн.