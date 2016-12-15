Гривня укрепилась на 8 копеек - до 26,30 за доллар

В четверг, 15 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,26/26,30 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5756/27,6150 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4323/0,4343 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,3070 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 74 сделки на сумму 40,02 миллиона долларов.