Merrill Lynch снизит годовые бонусы вдвое

После годовых потерь свыше 20 млрд. долл., из-за которых Merrill Lynch & Co. пришлось продать саму себя Bank of America Corp., компания планирует снизить годовые бонусы своим сотрудникам примерно вдвое, сообщает в среду Bloomberg.

В среднем снижение составит около 50%, но бонусы некоторых трейдеров и инвестиционных банкиров будут урезаны еще больше.

В сентябре доход Merrill упал на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что заставляет генерального директора фирмы Джона Тэйна (John Thain) экономить на бонусах, которые составляют крупнейшую статью расходов.

В ноябре консультанты по компенсациям Johnson Associates прогнозировали, что годовые бонусы руководителей компаний Уолл-Стрита упадут в среднем на 70%.

Бонусы составляют большую часть оплаты труда большинства трейдеров и инвестиционных банкиров, и их размер обычно напрямую зависит от ситуации на рынках.

В сентябре акции Merrill упали на 36% за одну неделю в связи с кризисом доверия, что заставило компанию продать себя Bank of America. Если, как ожидается, на этой неделе акционеры обеих компаний проголосуют за сделку, Merrill планируется закрыть к концу декабря.

Когда в октябре министерство финансов США согласилось инвестировать 125 млрд. долл. в девять крупнейших банков, доли Merrill и Bank of America в совокупности составили 25 млрд. долл.

Конгрессмены и регуляторы, надзирающие за выплатами сотрудникам финансовых компаний, требуют, чтобы антикризисные государственные фонды, выделенные в помощь отрасли, использовались для стимулирования кредита, а не обогащали работников.