Япония намерена поддержать рынок труда 10 трлн. иен

Япония обдумывает возможность израсходовать 10 трлн. иен (107,4 млрд. долл.) в течение ближайших трех лет на поддержание рынка труда, сообщила среду общенациональная газета Asahi, передает k2kapital.

Законодатели начали призывать к новым расходам после того, как стало известно, что в Японии впервые за семь лет началась рецессия, поскольку мировой кредитный кризис негативно отразился на корпоративных прибылях и рынке занятости.

Согласно схеме, предложенной премьер-министром Таро Асо и некоторыми членами его кабинета, правительству придется потратить около 3 трлн. иен в год на то, чтобы создать новые рабочие места и оказать помощь тем, кто ищет работу.

Эта сумма не вписывается в ежегодные бюджетные траты правительства, и мера может быть профинансирована с помощью выпуска новых облигаций, пишет газета.

Тем не менее, представитель правительства заявил, что в правительстве подобный план не обсуждается. "Я не слышал ничего подобного. Нам необходимо найти источник для финансирования подобных мер, но я думаю, что это будет сложно", - указал представитель кабинета Такэо Кавамура на пресс-конференции.