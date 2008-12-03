ЕС увеличит гарантии по частным вкладам

Министры финансов стран Европейского союза одобрили планы поэтапного повышения минимальных гарантий по частным вкладам в случае банкротства европейских банков с нынешних 20 тысяч евро до 100 тысяч евро к концу 2011 года.

Первым этапом станет повышение минимума до 50 тысяч евро к середине 2009 года, сообщает радио Свобода.

Кроме того, предполагается значительно сократить срок выплат денег вкладчикам после банкротства банка - с нынешних 3 месяцев до 3 дней.

Решение министров финансов ЕС должно быть теперь одобрено Европейским парламентом.