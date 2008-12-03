ЕС увеличит гарантии по частным вкладам
13:15, 03 декабря 2008Финансы
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С 20 тыс. евро до 50 тыс.
Министры финансов стран Европейского союза одобрили планы поэтапного повышения минимальных гарантий по частным вкладам в случае банкротства европейских банков с нынешних 20 тысяч евро до 100 тысяч евро к концу 2011 года.
Первым этапом станет повышение минимума до 50 тысяч евро к середине 2009 года, сообщает радио Свобода.
Кроме того, предполагается значительно сократить срок выплат денег вкладчикам после банкротства банка - с нынешних 3 месяцев до 3 дней.
Решение министров финансов ЕС должно быть теперь одобрено Европейским парламентом.
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