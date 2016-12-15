Доллар на прогнозах ФРС обновил максимум за 13 лет

Курс доллара к мировым валютам обновил максимум с марта 2003 года на фоне планов ФРС трижды повысить базовую процентную ставку в 2017 году, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на средину дня индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,43%, до 102,63 пункта. Ранее он достигал отметки в 102,70 - максимума с марта 2003 года, сообщает Прайм.

Курс евро к доллару снижался до 1,0473 доллара с 1,0537 доллара на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов он достигал значения в 1,0469 доллара за евро - минимума с марта 2015 года. Курс доллара к иене рос до 118,38 иены за доллар со 117,03 иены на закрытии днем ранее. В ходе текущей торговой сессии он достигал отметки в 118,45 иены за доллар, максимума с февраля.

ФРС в среду по итогам декабрьского заседания впервые в 2016 году повысила базовую процентную ставку - до 0,5-0,75% с 0,25-0,5%, как и ожидалось. При этом регулятор заявил, что в 2017 году теперь ожидается три повышения базовой ставки вместо двух, до среднего уровня в 1,375%.