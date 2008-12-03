Секретариат Президента не вмешивается в монетарную политику

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отвергает обвинения в адрес Секретариата Президента о вмешательстве в монетарную политику государства.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге В.ЮЩЕНКО назвал глупостью информацию о том, что в Секретариате Президента якобы принято решение перевести все валютные депозиты граждан в гривневые.

«Секретариат Президента никогда не будет влиять на монетарную политику государства», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что с его стороны могут звучать лишь пожелания и видение развития ситуации.

Он в очередной раз заметил, что сегодня нет объективных оснований для девальвации гривни.

В.ЮЩЕНКО вновь призвал Национальный банк, профильные министерства вести активную разъяснительную работу с гражданами, чтобы преодолеть «психологический фактор», который приводит к массовой покупке долларов и, как следствие, девальвации гривни.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК заявил, что Секретариат Президента Украины никогда не инициировал обсуждений о якобы планах «принудительной конвертации валютных депозитов в национальную валюту», комментируя сообщения некоторых СМИ о якобы планах, которые обсуждаются представителями Секретариата Президента Украины с банкирами, о принудительной конвертации валютных депозитов в национальную валюту.

По словам А.ШЛАПАКА, Секретариат Президента Украины никогда не инициировал таких обсуждений, более того - считает саму идею такой конвертации чрезвычайно вредной.