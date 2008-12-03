Украина может остаться с временным бюджетом

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов в случае непринятия до 1 декабря Закона “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” утвердить временную роспись госбюджета на I квартал 2009 года.

Об этом говорится в постановлении КМУ №1036 «Некоторые вопросы организации бюджетного процесса» от 26 ноября (вступает в силу с момента опубликования), обнародованном на сайте правительства.

Также в документе указывается, что при составлении росписи Минфин должен учитывать следующие особенности:

временная роспись госбюджета на I квартал 2009 г. составляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Украины на основе показателей, утвержденных Законом “О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”;

ежемесячное перечисление средств в государственный бюджет из местных бюджетов планируется в размере одной двенадцатой объема таких средств, определенных Законом “О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”;

поступления от приватизации государственного имущества планируются в полном объеме в специальном фонде государственного бюджета с учетом требований Закона “О первоочередных мерах относительно предотвращения негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”;

перечисление дотаций выравнивания и дополнительных дотаций бюджету Автономной Республики Крым, областным и Севастопольскому городскому бюджету из государственного бюджета планируется ежемесячно в пределах одной двенадцатой объема соответствующих дотаций, определенных Законом “О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” и др.

Напомним, 7 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал правительство отозвать проект государственного бюджета на 2009 год из Верховной Рады и начать подготовку другого проекта.

12 ноября правительство отозвало проект.

До сих пор КМУ не утвердил макропоказатели на 2009 год. Первый вице-премьер-министр Александр Турчинов объяснил задержку в этом вопросе большой динамикой изменений в экономике. Он уточнил, что на сегодняшний день возникают сложности с прогнозом показателей ВВП, инфляции, курса гривни и платежного баланса.