Банк Англии сохранил базовую ставку на прежнем уровне

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых. Об этом сообщается на сайте банка.

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На прежнем уровне сохранен и лимит средств, которые Банк Англии может потратить на выкуп активов, - 435 млрд фунтов.

Банк Англии использует эти средства для приобретения с рынка государственных облигаций Великобритании, что поддерживает цены на эти бумаги и сохраняет доходность по ним на низком уровне.

Напомним, 4 августа Банк Англии впервые с 2009 года объявил о снижении своей ставки до 0,25% с 0,5%.

Как сообщал УНИАН, Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США на заседании 14 декабря повысил ключевую ставку до 0,5–0,75% с 0,25-0,5%.