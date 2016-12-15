НБУ ввел новый инструмент - экстренное кредитование банков

Как сообщается на сайте НБУ, кредиты, полученные с применением инструмента ELA, предназначены исключительно для покрытия временного дефицита ликвидности банка в случае наступления чрезвычайных ситуаций, когда банки исчерпали другие источники поддержки ликвидности, в том числе за счет средств акционеров и стандартных инструментов рефинансирования НБУ под залог государственных ценных бумаг и иностранной валюты.

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Полученные кредитные средства банки должны направлять на выполнение обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами, кроме связанных с банком лиц. Средства не предназначены для финансирования бизнеса банка и не могут быть использованы вместо необходимой дополнительной капитализации банка его акционерами или для решения его структурных проблем.

«Наличие такого инструмента в арсенале НБУ будет способствовать финансовой стабильности системы, поскольку предоставит платежеспособным банкам возможность оперативно получать кредиты на поддержку ликвидности от НБУ», - прокомментировал заместитель главы НБУ Олег Чурий.

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При принятии решения об осуществлении экстренной поддержки ликвидности Нацбанк будет оценивать платежеспособность банка, соблюдение им плана капитализации (при наличии), а также проводить анализ источников возврата кредита, указанных банком в финансовой модели и прогнозе денежных потоков.

Чтобы иметь возможность воспользоваться кредитом, соответствующие банки должны заблаговременно заключить генеральный договор с НБУ, который действует в течение года с момента подписания.

Также сообщается, что постановление о введении нового инструмента вступает в силу с 16 декабря, и с этого дня Национальный банк не будет рассматривать ходатайства банков о предоставлении стабилизационных кредитов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 7 декабря предоставил четырем банкам кредиты на срок более 30 календарных дней на общую сумму 3,54 млрд грн.

В том числе регулятор предоставил 648,1 млн грн «Альфа-Банку» под залог иностранной валюты, 251,4 млн грн - «Диамантбанку» под залог гособлигаций, 13,2 млн грн - «ИНГ Банку» под залог валюты, 2,632 млрд грн - «Укргазбанку» под залог гособлигаций и валюты.

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 декабря составил 72 млрд грн, что на 8,5% ниже показателя на 1 ноября.

В 2015 году украинские банки вернули НБУ 8,2 млрд грн по выданным кредитам рефинансирования, сократив задолженность до 105,848 млрд грн.