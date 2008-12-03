Кабмин ведет переговоры с ВБ о финансировании советников

Правительство Украины на сегодняшний день ведет переговоры с Всемирным банком относительно предоставления помощи для финансирования финсоветников правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«Мы ведем переговоры, чтобы получить помощь для финансирования советников», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что работа советников будет связана с обслуживанием внешнего долга, а также действиями правительства в условиях финансового кризиса.

Между тем, А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что постановление о привлечении финансовых советников находится в состоянии доработки.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что правительство привлекает две иностранные компании в качестве финансовых советников.

«Эти компании будут привлекаться правительством в качестве финансовых советников. Сейчас сложная международная финансовая ситуация, и нужно участие ведущих финансовых учреждений - а эти компании и представляют ведущие финансовые учреждения - для того, чтобы обеспечить приток и иностранных ресурсов и внешнего финансирования», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По предложению вице-премьер-министров Григория НЕМЫРИ и А.ТУРЧИНОВА, правительство одобрило проект договора между Кабинетом министров Украины и компанией Black Stone Group International, которая определена финансовым советником правительства. Кроме того, в качестве финансового советника будет привлекаться компания Credit Swiss для урегулирования вопросов, связанных с кредитованием «Укравтодора».