Кабмин одобрил перечень предприятий для приватизации на 2009 год

Кабинет министров Украины одобрил перечень предприятий, которые планируется приватизировать в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Он не уточнил названия предприятий и номинальную стоимость объектов, объяснив это тем, что документ планируется откорректировать.

Вместе с тем он подчеркнул, что на сегодняшний день в сфере приватизации существуют определенные риски, связанные с тем, что рыночная цена объектов в условиях мирового кризиса снижается.

“Мы считаем, что если бы в начале года не было проблем с приватизацией, мы могли бы выставить на аукцион достаточно привлекательные объекты, стоимость которых на начало года была в 12-15 раз больше, чем стоимость на сейчас. Если кризис будет развиваться в первом полугодии следующего года такими же темпами как сейчас, то есть риски, что объекты приватизации не будут соответствовать реальной стоимости первого полугодия текущего года”, - сказал министр.

Он подчеркнул, что на сегодняшнем заседании правительство определилось с политикой приватизации на 2009 год. “Определили пути, по которым может проходить приватизация, и мы ждем урегулирования этого вопроса на законодательном уровне”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины обязал Фонд государственного имущества в 2008 году и I квартале 2009 года обеспечить поступления от приватизации в размере не менее 3 млрд. грн.

Об этом говорится в постановлении КМУ №1036 «Некоторые вопросы организации бюджетного процесса» от 26 ноября (вступает в силу с момента опубликования), обнародованном на сайте правительства

«Фонду государственного имущества принять меры для обеспечения в полном объеме поступлений от приватизации государственного имущества в 2008 году и I квартале 2009 г. на сумму не менее 3 млрд. гривень», - говорится в постановлении.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) получил от приватизации в январе-октябре т.г. 399 млн. 379,3 тыс. грн., что составляет 4,48% годового плана.

В Государственном бюджете Украины на 2008 год поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 922 млн. 651 тыс. грн., от аренды - 387 млн. 516 тыс. грн., дивидендов – 197,6 млн. грн.