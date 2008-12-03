В проблемах ПИБ виновата финансовая система Украины

Проблема «Проминвестбанка» является не проблемой этого финансового учреждения, а в целом проблемой кредитно-финансовой системы Украины, считает председатель Донецкой областной госадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

В.ЛОГВИНЕНКО, отвечая на вопрос о нынешней ситуации в «Проминвестбанке», подчеркнул, что придерживается собственной точки зрения, но о ней говорить не будет, а ограничится лишь частичным ответом.

«Банк - это финансовый инструмент, институт, который в отличие от любого промышленного предприятия, прежде всего, формирует свою работу на доверии, - акцентировал губернатор. Он выразил непонимание того, что в «Проминвестбанке» до сих пор не налажена нормальная работа.

Отвечая на вопрос, знает ли он, кто купил этот банк, губернатор ответил: «То, что вы знаете, то и я знаю. Других фамилий у меня нет. Пока звучит фамилия КЛЮЕВЫ».

Как сообщал УНИАН, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 11 ноября зарегистрировала дополнительную эмиссию акций ЗАО «Проминвестбанк» на сумму 900 млн. гривень.

В этот же день Временный администратор банка Владимир КРОТЮК заявил, что австрийский холдинг Slav AG приобрел 68% акций «Проминвестбанка». При этом новый инвестор взял на себя обязательства в течение 10 дней выкупить акции дополнительной эмиссии на сумму 900 млн. гривень, в результате которой уставный капитал банка будет увеличен до 1,1 млрд. гривень. Также новый владелец "Проминвестбанка" обязан до 5 декабря ввести в банк 3,6 млрд. гривень в форме депозитов или субординированного долга.

Основными бенефициарами, которые владеют контрольным пакетом акций “Проминвестбанка”, в СМИ называют народных депутатов Андрея и Сергея КЛЮЕВЫХ. Временная администрация в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком 7 октября т.г. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.