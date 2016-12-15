Валютные качели: гривня закрыла межбанк на уровне 26,37 за доллар

В четверг, 15 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,30/26,37 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,4282/27,5012 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4059/0,4069 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2985 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 598 сделок на сумму 352,16 млн долл.