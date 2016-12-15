Внешняя торговля остается в дефиците: импорт товаров в Украину превысил экспорт на $2 миллиарда

Дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе-октябре 2016 года составил 2,089 млрд долл. против 397,1 млн долл. профицита за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины в январе-октябре 2016 года к январю-октябрю 2015 года снизился на 7,9% – до 29,113 млрд долл., импорт – на 0,1%, до 31,202 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,93 (в январе-октябре 2015 года – 1,01). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 222 стран мира.

Согласно приведенным данным, объем экспорта товаров в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,4% – до 10,870 млрд долл. и составил 37,3% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период вырос на 7,9% – до 13,668 млрд долл. и составил 43,8% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию снизился на 28,5% – до 2,9 млрд долл., импорта из РФ – на 36,5%, до 4,085 млрд долл.

В Госстате напомнили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе-сентябре 2016 года составил 1,761 млрд долл. против 710,2 млн долл. профицита за аналогичный период прошлого года.