Кабмин предоставил «Нафтогазу» рассрочку по уплате налогов

Кабинет министров Украины предоставил НАК "Нафтогаз Украины" и его дочерней компании "Укргазвыдобування" рассрочку по уплате налогов до 1 октября 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

Напомним, 1 декабря пресс-служба Гостаможслужбы сообщила, что в ноябре 2008 года таможенники перечислили в Госбюджет 5,7 млрд. грн. План доходов общего фонда Госбюджета в ноябре т.г. выполнен на 93,4%. Основными причинами невыполнения в ноябре 2008 года планового показателя росписи доходов бюджета являются уменьшение объемов импорта, несвоевременное таможенное оформление и уплата НДС за природный газ, импортированный НАК «Нафтогаз Украины».

В ноябре «Нафтогаз Украины» переправил 4 млрд. куб. м природного газа, за который бюджет не получил 1,071 млрд. грн. НДС. В бюджет перечислено 5 млн. грн. за импортированный природный газ.

Всего в сентябре-ноябре 2008 года не задекларировано перемещение природного газа в объеме 12,41 млрд. куб. м. В Госбюджет не перечислено таможенных платежей (НДС) на сумму 3,065 млрд. грн.