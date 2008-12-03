Украина может добиваться цены на газ не выше 170 долл. - эксперты

По оценкам аналитиков рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг», уже в декабре 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» может добиваться от ОАО «Газпром» поставок газа по цене на уровне не выше 160-170 долл. за тыс. куб. м.

Об этом сказано в сообщении аналитической службы РА «Эксперт-Рейтинг», переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что при продолжении рецессии в украинской экономике и экономиках стран ЕС во втором полугодии 2009 года цена газа для Украины должна быть снижена на 30-35%.

По мнению экспертов, серьезным дестабилизирующим внешним фактором для Украины остается высокая цена на газ, заявленная Российской Федерацией в ноябре 2008 года на уровне 400 долл. США за тыс. куб. м. Как показывает анализ агентства, в среднем в третьем квартале 2008 года ОАО «Газпром» продавал газ в России, примерно, по 60 долл. за тыс. куб. м, в СНГ и страны Балтии - по 139,18 долл., а в Европу - по 309,91 долл. за тыс. куб. м. Стоимость газа в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в среднем выросла на 55%. Кроме того, значительное снижение цен на нефть в четвертом квартале 2008 года указывает на дальнейшие перспективы снижения цены на газ до уровня 2007 года. Признаки рецессии в странах ЕС и США, а также КНР приводят к значительному сокращению потребления энергетических ресурсов.

По мнению агентства «Эксперт-Рейтинг», Россия пытается искусственно удержать цены на плаву, частично используя свое монопольное положение, частично делая попытку создать газовый картель. На самом же деле действия российского газового монополиста продиктованы страхом оказаться в критическом положении через 6-12 месяцев. В случае продолжения рецессии, выручка компании может снизиться на треть из-за обвала потребления газа вследствие глобальной рецессии и значительного снижения цен на газ на протяжении 2009 года.

«Идя на поводу у политиков, ОАО «Газпром» необоснованно подвергает себя риску значительного сокращения сбыта газа в Украине, а также углубляет риски долговременной рецессии украинской экономики. Российский газовый монополист, как коммерческая компания, заинтересован в адекватном уровне потребления газа украинскими компаниями по цене не ниже чем средняя цена 1000 куб. метров газа для стран СНГ и Балтии в третьем квартале 2008 года», - сказано в сообщении.

Между тем, в сообщении отмечается, что ОАО «Газпром» не публикует информацию об уплаченных косвенных налогах в третьем квартале 2008 года, поэтому цена на уровне, примерно, 140 долл. за тыс. куб. м газа, как средняя в третьем квартале 2008 года, не учитывает выплаченных компанией налогов.

Напомним, в 2008 году Украина покупает газ по 179,5 долл. за тыс. куб. м.