НБУ признал неплатежеспособным очередной банк

Национальный банк Украины признал неплатежеспособным небольшой «Инвестбанк» в связи с тем, что после отнесения к категории проблемных, его акционеры не приняли достаточных мер для приведения уставного капитала в соответствие с требованиями законодательства.

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на решение правления, уставный капитал «Инвестбанка» на 15 декабря не отвечал требованиям законодательства относительно минимального размера в 120 млн грн.

Регулятор напомнил, что постановлением от 4 февраля 2016 года обязал банки обеспечить минимальный размер уставного капитала в 120 млн грн до 17 июня 2016 года.

По оценкам НБУ, 98% вкладчиков «Инвестбанка» получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физлиц сумму в 200 тыс. грн.

Как впоследствии сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц на своем сайте, в банке уже работает временная администрация, которая введена сроком на один месяц – до 15 января 2017 года включительно. Временным администратором банка на этот период Фонд назначил Игоря Красюка. О времени и порядке выплат вкладчикам банка Фонд обещает сообщить дополнительно.

Справка УНИАН. «Инвестбанк» работал на рынке Украины с 1992 года и по состоянию на 1 октября занимал 76-ое место среди 100 работающих банков по объему активов.

По информации НБУ, владельцами существенного участия банка были граждане Украины Алексей Котковский, Александр и Тамара Незвинские, а также компания «Баб-Инвест».

«Инвестбанк» стал 18-м банком с начала этого года, признанным неплатежеспособным. До этого в ходе очистки банковской системы Национальный банк за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка.