Доллар держится вблизи максимума 14 лет к основным мировым валютам

Доллар прочно удерживал позиции в пятницу, добравшись накануне до максимума 14 лет к евро и основным валютам, в то время как рынки перепозиционировались, готовясь к более стремительным темпам подъёма ставок ФРС в следующем году.

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Доллар был в плюсе с момента избрания Дональда Трампа президентом США 8 ноября. Как ожидается, администрация Трампа начнёт проводить политику стимулирования через сокращение налогов и дерегулирование.

В среду ФРС США повысила диапазон ключевой ставки на 25 базисных пунктов, как и ожидалось, и намекнула ещё на три этапа повышения в 2017 году вместо ранее обещанных двух этапов, пишет Рейтер.

Реагируя на решение Федрезерва, доходность 10-летних казначейских векселей поднялась выше 2,6 процента в четверг до максимального уровня с сентября 2014 года.

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Увеличение разрыва ставок доллара и иены поддержало американскую валюту к иене - доллар укрепился до пика 10,5 месяцев на уровне 118,66 иены в четверг. Сегодня утром доллар составил 118,09 иены, прибавив в целом 2,5 процента за неделю.

Иена упала на 11 процентов к доллару после победы Трампа на выборах, затмив 10-процентное падение мексиканского песо и стала валютой с наихудшей динамикой за указанный период.

Индекс доллара составил 103,000 пункта. В четверг индекс вырос до максимума 14 лет на уровне 103,560 пункта.

Евро оказался малоподвижен, составив $1,0436, пробив накануне минимальное значение с января 2003 года на уровне $1,0366.

Британский фунт восстанавливался после падения до минимума трёх недель к доллару. Фунт поднялся на 0,08 процента до $1,2425, просев в четверг до трёхнедельного минимума на уровне $1,2378.