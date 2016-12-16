Нацбанк укрепил официальную гривню к евро сразу на 60 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2629.8510 (15 декабря – 2630.7416)

100 EUR – 2740.0418 (15 декабря – 2800.1614)

10 RUR – 4.2667 (15 декабря – 4.3263)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,30/26,37 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,4282/27,5012 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4059/0,4069 грн/рубль.