МВФ о сотрудничестве с Украиной: Киев достиг хороших результатов, но еще многое предстоит сделать

Украина достигла хороших результатов в рамках выполнения программы Международного валютного фонда в виде макроэкономической стабилизации, даже перевыполнив показатели в фискальной сфере, однако еще многое предстоит сделать, для чего нужна политическая воля.

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Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше в ходе круглого стола Министерства финансов Украины.

Он напомнил, что текущая программа с МВФ выполняется в непростых условиях, включая конфликт на востоке Украины.

«Мы видим хорошие результаты в виде макроэкономической стабилизации и по фискальной линии. Мы даже увидели превышение показателей в фискальной сфере, - сказал Ваше. - Многое нужно сделать, но мы видим позитивные сдвиги, и нужна политическая воля, чтобы двигаться вперед».

По словам представителя МВФ, фискальная ситуация в Украине остается непростой, и следует работать над обеспечением устойчивости государственных финансов в среднесрочной перспективе, поскольку государственный и гарантированный государством долг в Украине находится на высоком уровне.

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Кроме того, Ваше отметил необходимость пенсионной реформы, что также важно для фискальной стабильности и повышения уровня жизни пенсионеров.

«Мы считаем, что среднесрочный бюджет - очень хороший инструмент для обеспечения устойчивости государственных финансов и контроля за ними. Это не только повышение прозрачности, но и возможность позитивных сдвигов в фискальной сфере», - резюмировал представитель МВФ.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 18 ноября обнародовал заявление по итогам работы последней миссии в Украине, согласно которому принятие правительственного проекта государственного бюджета на 2017 год, сформированного с учетом ориентиров реформ, одобренных МВФ, является одним из условий успешного завершения третьего пересмотра программы.

Кроме того, Фонд ожидает сохранения в Украине финансовой стабильности и продолжения мер, направленных на борьбу с коррупцией.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл.