Производительность труда в США выросла

Показатель производительности труда в США в III квартале 2008 г., по окончательным данным, с учетом сезонных колебаний, вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Как сообщает РБК, такие данные содержатся в опубликованном сегодня докладе Министерства труда США.

Окончательные данные оказались выше предварительных данных, опубликованных 6 ноября т.г., согласно которым производительность труда выросла на 1,3% в квартальном исчислении. При этом по сравнению с III кварталом 2007 г. рост показателя, по окончательным данным, составил 2,1%.

Показатель производительности труда в экономике в целом, за исключением сельскохозяйственных отраслей, увеличился в квартальном исчислении на 1,3%, а в годовом - на 2,1%. Показатель производительности труда в промышленности в III квартале 2008 г., по сравнению со II кварталом 2008 г., уменьшился на 2,7%, а по сравнению с III кварталом 2007 г. - вырос на 0,6%.

Падение показателя производительности труда в промышленности в квартальном исчислении стало крупнейшим за всю историю проведения измерений этого показателя (с 1987 г.).