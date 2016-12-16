НБУ утвердил график работы банковской системы на праздники

Национальный банк Украины утвердил регламент работы системы электронных платежей (далее - СЭП) и банковской системы Украины на период завершения отчетного года.

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Как сообщается, на сайте НБУ, в том числе 28 и 29 декабря работа системы электронных платежей продлевается на 2 часа.

30 декабря в 13:00 все участники СЭП могут осуществлять платежи только в системе одного банка, а также платежи в пользу НБУ и органов Государственной казначейской службы.

При этом, Нацбанк и органы Госказначейства смогут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП закончится в 15:00.

2 и 9 января 2017 года СЭП, система электронной почты Национального банка, депозитарий, система учета депозитных сертификатов СЕРТИФ, система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке, система по покупке и продаже гривневых кредитных ресурсов на межбанке «КредИнфо», а также автоматизированная информационная система «Реестр договоров с нерезидентами» работать не будут.

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3 января 2017 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. В этом день не будут осуществляться межбанковские переводы средств через СЭП.

4-6 и 10 января 2017 года СЭП и банковская система Украины будут работать в обычном режиме.

Также сообщается, что с 30 декабря 2016 года до 4 января 2017 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, установленный Национальным банком 29 декабря.

Нацбанк отметил, что в период с 31 декабря до 9 января включительно банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов и подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.