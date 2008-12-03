Доход «Укрпочты» за 10 месяцев вырос на 36,1%

Общая сумма доходов госпредприятия «Укрпочта» выросла за 10 месяцев этого года на 36,1% и составила более 3,276 млрд. грн. или 114,3% к плану. Об УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

«Предприятие значительно активизировало свою деятельность, потому рост общих доходов «Укрпочты» достигнут, в первую очередь, благодаря увеличению на 30,8% объемов предоставляемых услуг», - отмечается в сообщении.

Другим фактором, который также повлиял на их увеличение, стало повышение уровня тарифов на некоторые виды услуг.

Финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения составил 44,4 млн. грн., что на 9,1% больше запланированного и на 83,1% больше показателя за 10 месяцев прошлого года.

Рентабельность деятельности предприятия - 1%, что отвечает запланированному уровню.

Предприятие не имеет задолженности по платежам в бюджеты и государственные целевые фонды. Всего оплачено налогов, сборов, других обязательных платежей на сумму 690,8 млн. грн., что на 1,0 млн. грн. больше запланированного и на 42,8% больше, чем за 10 месяцев 2007 г.

Средняя заработная плата одного штатного работника «Укрпочты» составила по итогам 10 месяцев 2008 года 997,1 грн., что на 10,9% больше, чем предусмотрено планом, и на 37,9% превышает показатель соответствующего периода в прошлом году. В то же время, она на 44,2% меньше заработной платы в народном хозяйстве.

Справка УНИАН. ГП «Укрпочта» - крупнейшее почтовое предприятие в Украине. В состав предприятия входят 31 филиал, более 15 000 отделений почтовой связи, на предприятии работают более 115 тыс. человек.