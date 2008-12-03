ПФТС прекратила торговлю бумагами 54 компаний

Департаментом фондовых операций ПФТС 3 декабря принято решение о прекращении торговли со следующим исключением из биржевого списка ценных бумаг 54 эмитентов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Как отметили в пресс-службе, основанием для подобного решение послужило несоблюдение правил фондовой биржи ПФТС, требований к включению и пребыванию ценных бумаг в списке ПФТС и условий договора о допуске ценных бумаг к торгам на бирже. Решение вступает в силу 5 декабря 2008 года.

Приостановлена торговля ценными бумагами следующих эмитентов: «ВК Девелопмент», «Креатив Групп», «Донцемент», АБ «Полтава-банк», «Южнорефтрансфлот», Агропромышленный комплекс «Південний», «Артем», «Львовтеплоэлектропроект», «Дрогобицкое заводоуправление строительных материалов», «Південьзахіделектромережбуд», «Львовское автотранспортное предприятие «Богдановское», «Обласная аптечная управляющая компания», «Ривнесельмаш», «Радеховский сахарный завод», «Будиндустрия», «Ремонтно-механический завод «Модуль», «Компания страхования жизни «Универсальная», «НПО «Композитных Материалов», «АБ «Укркомунбанк», «НПО «Конструкционные материалы», «Интермаркет Девелопмент», «Гидроэлектромонтаж», «Хутрофірма «Тисмениця», «Домостроительный комбинат №4», «Киев электромонтаж», «Трест «Киевспецбуд», «Цегла Трипілля», «Будмеханизация», АКБ «Финбанк», «Киев проект», «Ощад-инвест», «Чорноморец», «Точмаш», «Апостоловский комбикормовый завод», «Кременчугмясо», «Затисянский химический завод», АКБ «МТ-Банк», ПБК «Радомышль», «Киевское АТП 13055», «Завод «Ленинская кузня», «Квінта-Схід», «Инрайт», «Черкасский автобус», «Крыжопольский сахарный завод», «Укроптбакалея», «Молочно-консервный комбинат», «Львівгуртбакалія», «Хлеб», «Приднепровский машиностроительный завод», АБ «Экспресс-банк», «Молочанский молочноконсервный комбинат», «Львовский химический завод», «Киевский деревообрабатывающий комбинат», «Донецкгоргаз».