Кабмин ликвидировал последствия стихии недостаточно эффективно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым признается недостаточно эффективной работа Кабинета Министров Украины, касающаяся организации проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, которое произошло 23–27 июля 2008 года

Соответствующий Указ Президента “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 ноября 2008 года «О состоянии выполнения мер, направленных на нормализацию условий жизнедеятельности население в местностях, которые были объявлены зонами чрезвычайной экологической ситуации», размещен на официальном сайте главы государства.

СНБО также считает недостаточной работу правительства по выполнению задач, предусмотренных решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 августа 2008 года «О реализации органами исполнительной власти мер, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации природного характера в зонах чрезвычайной экологической ситуации в отдельных местностях Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей», введенным в действие Указом Президента Украины от 10 сентября 2008 года №826.

Совбез поручил Кабинету Министров Украины, среди других мер, предусмотреть в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» расходы на реализацию мероприятий, направленных на нормализацию условий жизнедеятельности населения в местностях, пострадавших в результате стихийного бедствия, которое произошло 23 – 27 июля 2008 года, а также на разработку технической документации зон возможного затопления в результате наводнений и паводков. Также государственные средства должны быть предусмотрены на реализацию Комплексной программы защиты сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий от вредного воздействия вод на период до 2010 года и прогноз до 2020 года; Программы комплексной противопаводковой защиты в бассейне р.Тиса в Закарпатской области на 2006 – 2015 годы; Комплексной программы ликвидации последствий подтопления территорий в городах и поселках Украины и тому подобное.

В недельный срок Кабмин должен обеспечить доработку и утвердить Генеральный план проведения ремонтных и восстановительных работ помещений и сооружений бюджетных учреждений, объектов жизнеобеспечения населенных пунктов, пострадавших в результате стихийного бедствия, которое произошло в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях; проработать вопрос о выделении субвенций из государственного бюджета областным бюджетам пострадавших городов относительно расширения направлений соответствующих субвенций на строительство в пределах населенных пунктов объектов водного хозяйства коммунальной собственности, а также на возобновление проводового радиовещания и объектов связи в пострадавших в результате стихийного бедствия местностях и другие финансовые вопросы связанные с восстановительными работами в этих регионах.

Кроме того, правительство должно проработать в месячный срок вопрос по определению нормативно-правового механизма отселения жильцов из жилых домов, которые находятся в зонах повышенного риска.

Министерство охраны окружающей естественной среды Украины, Государственный комитет по земельным ресурсам Украины, в соответствии с решением СНБО, должны осуществить до конца 2008 года контрольные проверки субъектов хозяйствования по соблюдению ими требований земельного законодательства, в частности, на землях водного фонда.

СНБО рекомендовала Генеральной прокуратуре Украины осуществить до конца 2008 года контрольные проверки органов местного самоуправления по соблюдению ими требований действующего законодательства при принятии решений о передаче в пользование земель водного фонда.