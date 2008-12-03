Валовые международные резервы НБУ в ноябре увеличились до 32,743 млрд. долл.

Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в ноябре увеличились на 2,6% или на 819 млн. долл. - до 32 млрд. 742,68 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном в среду на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за ноябрь составил 16 млрд. 418,8 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило минус 3 млрд. 398,6 млн. дол. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам ноября составил 4 млрд. 391,8 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, - 1 млрд. 24,7 млн. долл., объем валюты, проданной населению, - 3 млрд. 367,1 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) увеличились за прошлый месяц на 196,6 млн. долл. и на 28 ноября 2008 года составили 14 млрд. 78,6 млн. долл.

В октябре прирост РЕОК гривни относительно декабря 2007 года составлял 18,4%, что было обусловлено преимущественно ускорением инфляции в Украине, уровень которой на 11,1 п.п. превышал ее взвешенный показатель по странам - основным торговым партнерам. В то же время вклад курсовой составляющей в увеличение РЭОК гривни составлял 7,3% по причине укрепления на протяжении августа-октября 2008 года доллара США относительно ряда свободно конвертированных валют, включая, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк и т.д.