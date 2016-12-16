Фонд гарантирования возобновил выплаты вкладчикам банка "Михайловский"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 16 декабря возобновил выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка «Михайловский», сообщается на сайте фонда.

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Согласно сообщению, выплаты осуществляются на основе общего реестра вкладчиков, дополненного информацией о клиентах финансовых компаний, которые приравнены к вкладчикам банка.

Гарантированная сумма возмещения средств фондом дополнительно увеличилась на 400,95 млн грн, которые будут выплачены 5336 физическим лицам.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ноябре приняла закон о защите вкладчиков, пострадавших в результате аферы в банке «Михайловский», который даст правовые основания для выплаты возмещения большинству «спорных» вкладчиков, оформивших вклады на связанные с банком финансовые компании. По оценкам фонда, речь идет о 14 тыс. человек с депозитами на общую сумму 1,2 млрд грн.

Национальный банк Украины признал банк «Михайловский» неплатежеспособным 23 мая. Накануне, 20 мая, глава правления банка Игорь Дорошенко покинул должность, при этом банк провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных компаний «Кредитно-инвестиционный центр» и «Инвестиционно-расчетный центр», что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Сразу после банкротства банка его владелец Виктор Полищук, которому также принадлежала сеть магазинов бытовой техники «Эльдорадо», заявил о недавней продаже финучреждения группе физических лиц. При этом, по информации НБУ, регулятор не согласовывал смены собственника банка, поскольку не получал соответствующего обращения.

В августе Национальная полиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка «Михайловский» Игоря Дорошенко, который подозревается в хищении 870 млн грн средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

14 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Шевченковский райсуд Киева по представлению столичной прокуратуры принял решение о наложении ареста на принадлежащий прежнему владельцу банка имущественный комплекс «Гулливер».