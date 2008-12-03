Продажи в еврозоне сократились

Продажи потребительских товаров в 15 государствах, объединенных общей валютой - евро, сократились, по сравнению с прошлым годом, на 2,1%, сообщает Би-би-си.

В октябре продажи снизились на 0,8% по сравнению с сентябрем. Спад оказался значительнее, чем ранее прогнозировали аналитики.

По данным компании Fortis, индекс активности торговли упал ниже, чем предполагалось ранее, опустившись до 42,5 пунктов с 43,6 пунктов в октябре.

По словам аналитика Говарда АРЧЕРА из компании IHS Global Insight, последние статистические данные показывают, что страны еврозоны пострадали от финансового кризиса в большей степени, чем предполагалось раньше.

Среди негативных последствий Г.АРЧЕР упоминает спад покупательной активности населения и "заметно снизившуюся активность на ключевых экспортных рынках".