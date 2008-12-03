ЕК выделит 600 млн. евро на “Восточное партнерство”

Европейская Комиссия намерена выделить 600 млн. евро на реализацию программы “Восточное партнерство”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции глава Представительства Европейской Комиссии в Украине Жозеф Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА.

Он сказал, что пока не может назвать сумму, которая будет выделена из этих средств Украине, и отметил, что эти средства выделяются на проведение реформ.

Ж.ТЕЙШЕЙРА напомнил, что программу должен одобрить Совет ЕС на заседании 11-12 декабря в Брюсселе. Также, по его словам, ожидается, что в апреле или июне состоится саммит “Восточного партнерства”. “Это пока в планах, которые окончательно не утверждены”, - отметил он.

Глава Представительства Еврокомиссии также сказал, что программа основывается на Европейской политике соседства. “Настоящий документ определяет европейские устремления и европейскую сущность, но не определяет наперед будущего членства”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, инициатива “Восточного партнерства” была предложена в конце 2007 года Польшей и Швецией с целью усиления развития отношений с восточными соседями ЕС после того, как Франция предложила создать “Союз для Средиземноморья” – инициативу, которая должна способствовать усилению отношений ЕС с южными странами-соседями.