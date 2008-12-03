ЕК выделит 600 млн. евро на “Восточное партнерство”
Средства выделяются на реформы
Европейская Комиссия намерена выделить 600 млн. евро на реализацию программы “Восточное партнерство”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции глава Представительства Европейской Комиссии в Украине Жозеф Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА.
Он сказал, что пока не может назвать сумму, которая будет выделена из этих средств Украине, и отметил, что эти средства выделяются на проведение реформ.
Ж.ТЕЙШЕЙРА напомнил, что программу должен одобрить Совет ЕС на заседании 11-12 декабря в Брюсселе. Также, по его словам, ожидается, что в апреле или июне состоится саммит “Восточного партнерства”. “Это пока в планах, которые окончательно не утверждены”, - отметил он.
Глава Представительства Еврокомиссии также сказал, что программа основывается на Европейской политике соседства. “Настоящий документ определяет европейские устремления и европейскую сущность, но не определяет наперед будущего членства”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, инициатива “Восточного партнерства” была предложена в конце 2007 года Польшей и Швецией с целью усиления развития отношений с восточными соседями ЕС после того, как Франция предложила создать “Союз для Средиземноморья” – инициативу, которая должна способствовать усилению отношений ЕС с южными странами-соседями.