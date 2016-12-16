Гривня на межбанке уступила доллару еще пару копеек
12:45, 16 декабря 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5756/27,6150 грн/евро.
Иллюстрация REUTERS
В пятницу, 16 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,32/26,39 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5756/27,6150 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4323/0,4343 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,3476 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 78 сделки на сумму 48,12 млн долл.
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