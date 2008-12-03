Дубина вернулся в Киев

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сегодня вернулся в Киев из Москвы, где проводил переговоры с ОАО «Газпром», для проведения консультаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

«Председатель правления вернулся сегодня в Киев для дополнительных консультаций», - сообщил УНИАН представитель пресс-службы НАКа.