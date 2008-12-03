Дубина вернулся в Киев

19:32, 03 декабря 2008
Финансы
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Для дополнительных консультаций

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сегодня вернулся в Киев из Москвы, где проводил переговоры с ОАО «Газпром», для проведения консультаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

«Председатель правления вернулся сегодня в Киев для дополнительных консультаций», - сообщил УНИАН представитель пресс-службы НАКа.

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