Дубина вернулся в Киев
19:32, 03 декабря 2008Финансы
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Для дополнительных консультаций
Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сегодня вернулся в Киев из Москвы, где проводил переговоры с ОАО «Газпром», для проведения консультаций.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».
«Председатель правления вернулся сегодня в Киев для дополнительных консультаций», - сообщил УНИАН представитель пресс-службы НАКа.
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