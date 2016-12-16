Китай перестал быть крупнейшим кредитором США - обогнала Япония

Япония стала крупнейшим держателем казначейских облигаций США (US Treasuries), отобрав этот статус у Китая, сообщает Прайм со ссылкой на статистику американского Минфина.

"У Токио сейчас в бумагах США - 1,131 триллиона долларов, у Пекина - почти 1,116 триллиона долларов. В октябре правительство Китая распродавало американские бумаги для поддержки курса юаня", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ранее у КНР было 1,157 триллиона долларов в американских бумагах. Япония занимала второе место - 1,136 триллиона долларов. За октябрь Китай продал активов на более чем на 41 миллиард долларов, Япония также сократила свою долю, но только на 5 миллиардов долларов.

Россия находится на 18 строчке среди держателей US Treasuries, также сократив свои вложения в этот вид ценных бумаг - на 1,9 миллиарда долларов, до 74,6 миллиарда долларов.

Всего в октябре нерезиденты сократили объем вложений в US Treasuries на 63,5 миллиарда долларов, до 6 триллионов долларов.