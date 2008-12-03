Низкая ликвидность стала залогом стабильности украинского рынка

Низкая ликвидность стала сегодня залогом стабильности украинского фондового рынка, считает управляющий активами компании «Astrum Инвестиционный Менеджмент» Олег НЕПЛЯХ.

По его мнению, торговый день в среду является достаточно показательным с точки зрения объективного поведения фондового рынка. Количество технически сделок сегодня было минимальным, что отразилось на объеме торгов, который упал до 2 млн. грн. Рынок ПФТС не успевает реагировать на изменения на внешних рынках, и сегодня отыгрывал рост европейских и американских индексов во вторник, несмотря на негативную динамику последних в среду. Активизация торгов, наметившаяся в прошлом месяце на фоне недельного роста мировых индексов, сошла на нет. Исходя из текущих объемов, следует констатировать близкую к нулю эффективность рынка, т.е. способность рынка реагировать на изменения внешних факторов, будет ограничена.

Как отметил О.НЕПЛЯХ, лидерами торгов сегодня стали акции металлургических компаний. Интерес был к акциям «Днепроспецстали», «Азовстали» и Алчевского меткомбината. Азовсталь увеличила капитализацию более чем на 1% за счет вышедшей новости о падении производства проката на 4,35% в январе-ноябре, что существенно лучше средних по Украине показателей. Котировки акций Алчевского меткомбината также выросли на новости о росте загрузки комбината до 50% от уровней начала года. Котировки «Укртелекома» упали, несмотря на решение правительства включить предприятие в список приватизируемых объектов в 2009 году.