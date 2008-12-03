Низкая ликвидность стала залогом стабильности украинского рынка
Эксперт компании Astrum
Низкая ликвидность стала сегодня залогом стабильности украинского фондового рынка, считает управляющий активами компании «Astrum Инвестиционный Менеджмент» Олег НЕПЛЯХ.
По его мнению, торговый день в среду является достаточно показательным с точки зрения объективного поведения фондового рынка. Количество технически сделок сегодня было минимальным, что отразилось на объеме торгов, который упал до 2 млн. грн. Рынок ПФТС не успевает реагировать на изменения на внешних рынках, и сегодня отыгрывал рост европейских и американских индексов во вторник, несмотря на негативную динамику последних в среду. Активизация торгов, наметившаяся в прошлом месяце на фоне недельного роста мировых индексов, сошла на нет. Исходя из текущих объемов, следует констатировать близкую к нулю эффективность рынка, т.е. способность рынка реагировать на изменения внешних факторов, будет ограничена.
Как отметил О.НЕПЛЯХ, лидерами торгов сегодня стали акции металлургических компаний. Интерес был к акциям «Днепроспецстали», «Азовстали» и Алчевского меткомбината. Азовсталь увеличила капитализацию более чем на 1% за счет вышедшей новости о падении производства проката на 4,35% в январе-ноябре, что существенно лучше средних по Украине показателей. Котировки акций Алчевского меткомбината также выросли на новости о росте загрузки комбината до 50% от уровней начала года. Котировки «Укртелекома» упали, несмотря на решение правительства включить предприятие в список приватизируемых объектов в 2009 году.