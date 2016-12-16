Минфин надеется на принятие госбюджета-2017 в Раде на следующей неделе

Бюджетный процесс не пострадал в результате хакерской атаки на интернет-ресурсы ведомства, и Министерство финансов надеется на принятие государственного бюджета на 2017 год в Верховной Раде на следующей неделе, сообщила сегодня журналистам первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

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«Несмотря на то, что это (хакерская атака) произошло в период бюджетного процесса, мы полностью все восстановили. У нас нет непоправимых потерь информации», - сказала Маркарова, отвечая на вопрос о последствиях хакерской атаки на сайты органов Минфина для бюджетного процесса.

По ее словам, есть некоторые аппаратные и системные потери, которые будут восстановлены и не повлияют на бюджетный процесс.

«Система «Госбюджет» полностью функционирует. Бюджет есть, надеемся, на следующей неделе мы его утвердим в Верховной Раде», - добавила Маркарова.

Она также отметила, что правоохранительные органы в настоящее время активно работают над тем, чтобы выяснить, кто стоит за этими хакерскими атаками.

Как сообщал УНИАН, неизвестные хакеры 6 декабря взломали сайт Государственной казначейской службы Украины и Министерства финансов Украины. По состоянию на вечер 7 декабря сайты обеих госструктур не работают.

Впоследствии Минфин сообщил, что в результате атаки Госказначейство испытывало определенные сложности с полноценным проведением платежей.

Кабинет министров Украины выделил Министерству финансов и Государственной казначейской службе 80 млн грн из резервного фонда на обновление сетевого оборудования после хакерских атак на интернет-ресурсы ведомств 6 и 7 декабря.