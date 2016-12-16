Минфин хочет планировать бюджет на три года вперед – представил концепцию

Министерство финансов Украины представило концепцию среднесрочного бюджетного планирования с элементами гендерно-ориентированного бюджетирования.

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Представляя концепцию в ходе круглого стола в Киеве, первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова отметила, что трехлетний бюджетный план позволит повысить эффективность и результативность бюджетных расходов.

«Сегодня мы представили концепцию. С сегодняшнего дня мы начинаем ее широкое обсуждение. С этой концепцией мы будем выходить на уровень Кабинета министров, после ее обсуждения с экспертами и общественностью, чтобы ее утвердить», - сказала она.

По словам Маркаровой, первый среднесрочный план в рамках новой концепции будет внедряться уже в 2017 году. «Трехлетнюю декларацию вы увидите уже в апреле месяце», - добавила она.

Маркарова подчеркнула, что в разработке концепции участвуют ключевые доноры Украины, включая Казначейство США и Международный валютный фонд, поскольку эта реформа является ключевой для эффективного управления государственными финансами. «Среди качественных показателей будут таргетирование государственного долга и снижение бюджетного дефицита. Но также по каждому направлению будут свои КPІ. Для образования они будут одни, для медицины – другие. Для нас, как для Министерства финансов, главное – сэкономить ресурс, но не за счет качества, той или иной государственной услуги или ее отмены», - отметила она.

Разъясняя принципы гендерно–ориентированного бюджетирования, Маркарова подчеркнула, что речь, прежде всего, идет о рациональном использовании финансовых ресурсов. «Например, по Министерству молодежи и спорта, когда планируются внешкольные спортивные кружки, нужно определить, какие нужны кружки. Например, что нужнее, танцы или бокс в определенном помещении в конкретном районе. Если до этого не учитывать на начальном этапе вопрос гендера - кого у нас в этом районе больше, мальчиков или девочек, - то финансирование, которое выделяется на эти кружки, будет либо неэффективным, либо будет неправильно распределяться», - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Александр Данилюк в текущем году анонсировал переход к среднесрочному бюджетному планированию - формированию бюджетной политики как минимум на 3 года. При этом, как пояснял министр, утверждение госбюджета страны по-прежнему будет происходить ежегодно в рамках ключевых показателей среднесрочного плана.