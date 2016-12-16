Минфин с начала года сэкономил по соцпрограммам более 5 миллиардов

Министерство финансов Украины по итогам 2016 года оценивает общую экономию по социальным программам, в том числе благодаря верификации социальных выплат, более чем в 5 миллиардов гривень, сообщила сегодня журналистам первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

"У нас есть фактическая экономия по результатам 2016 года даже больше, чем 5 миллиардов в общем по социальным программам. Я думаю, что это стало результатом многих совместных усилий, которые к этому привели, и мы будем дальше над этим работать", - сказала она.

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При этом Маркарова отметила, что это может быть результатом как верификации, так и более качественной работы соответствующих фондов и Министерства социальной политики.

"Для нас это важно, чтобы понять, какой инструмент сработал. Но для бюджета главное - это результат", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 марта 2016 года стартовала первая за годы независимости комплексная системная проверка (верификация) получателей социальных выплат, которая проводится для выявления мошенников и тех, кто не имеет права на получение соцпомощи.