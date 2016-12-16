НБУ решил ликвидировать "Артем-Банк"

Национальный банк Украины 15 декабря по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Артем-Банка".

"Артем-Банк" был отнесен к категории неплатежеспособных 15 ноября 2016 в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности". Как информировал НБУ, 94% всех вкладчиков АО "Артем-Банк" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тысяч гривень", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц 16 ноября ввел временную администрацию в "Артем-Банк" на основании решения Национального банка Украины о признании финучреждения неплатежеспособным.

Временная администрация введена на один месяц - до 15 декабря 2016 года включительно, а временным администратором банка назначен Илья Лунь.

С начала текущего года "Артем-Банк" стал 16-м банком, который НБУ решил вывести с рынка.