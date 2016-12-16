Минфин надеется на принятие госбюджета-2017 год в Раде на следующей неделе
Первый замминистра финансов отметила, что недавняя хакерская атака на интернет-ресурсы Минфина не повлияет на бюджетный процесс.
Бюджетный процесс не пострадал в результате хакерской атаки на интернет-ресурсы ведомства, и Министерство финансов надеется на принятие государственного бюджета на 2017 год в Верховной Раде на следующей неделе, сообщила сегодня журналистам первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.
"Несмотря на то, что это (хакерская атака) произошло в период бюджетного процесса, мы полностью все восстановили. У нас нет непоправимых потерь информации", - сказала Маркарова, отвечая на вопрос о последствиях хакерской атаки на сайты органов Минфина для бюджетного процесса.
По ее словам, есть некоторые аппаратные и системные потери, которые будут восстановлены и не повлияют на бюджетный процесс.
"Система "Госбюджет" полностью функционирует. Бюджет есть, надеемся, на следующей неделе мы его утвердим в Верховной Раде", - добавила Маркарова.
Она также отметила, что правоохранительные органы в настоящее время активно работают над тем, чтобы выяснить, кто стоит за этими хакерскими атаками.
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Как сообщал УНИАН, неизвестные хакеры 6 декабря взломали сайт Государственной казначейской службы Украины и Министерства финансов Украины. По состоянию на вечер 7 декабря сайты обеих госструктур не работают.
Впоследствии Минфин сообщил, что в результате атаки Госказначейство испытывало определенные сложности с полноценным проведением платежей.
Кабинет министров Украины выделил Министерству финансов и Государственной казначейской службе 80 миллионов гривень из резервного фонда на обновление сетевого оборудования после хакерских атак на интернет-ресурсы ведомств 6 и 7 декабря.