Нацбанк намерен защищать курс на уровне 7,4-7,5 грн/долл.

Национальный банк Украины (НБУ) намерен защищать курс на уровне 7,4-7,5 грн/$1, сообщил руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий.

"У меня есть поручение главы Нацбанка - я полчаса назад с ним разговаривал. Мы будем защищать тот уровень, который сейчас сложился на рынке - это приблизительно 7,4-7,5 грн/$1. Мы на этом рубеже прекращаем оборону, и мы будем делать контратаку", - сказал он в эфире Первого национального телеканала (УТ-1).

По его словам, Нацбанк имеет необходимые инструменты для реализации этих планов, среди них валютные аукционы.

"Я бы об этом, конечно, не сказал, если бы не имел мандата от главы Нацбанка: мы даем бизнесу и населению соответствующий ориентир", - подчеркнул В.Литвицкий.

По его словам, существуют основания для усиления гривни в будущем, после восстановления позитивного сальдо платежного баланса.