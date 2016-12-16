Нацбанк с 19 декабря вводит в обращение три памятных монеты (фото)

Национальный банк Украины с 19 декабря вводит в обращение три памятные монеты.

Как сообщается на сайте НБУ, с 19 декабря будут введены в обращение серебряная монета и монета из нейзильбера "Костел Святого Николая" и монета из нейзильбера "Богдан Ступка".

Над эскизом монет работали художники Владимир Таран, Александр и Сергей Харуки.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины за первое полугодие 2016 года ввел в обращение 23 памятные монеты, из которых 9 серебряных, 14 – из нейзильбера. Общий тираж введенных в оборот монет в первом полугодии достиг более 396 тысяч штук.