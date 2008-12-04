Нефть продолжает дешеветь

По итогам закрытия торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже цена на баррель нефти марки WTI опустилась на 17 центов по сравнению с предыдущим днем и достигла уровня февраля 2005 года - 46,79 доллара.

В Лондоне нефть марки Brent упала до 44,87 за баррель.

Таким образом, с июля 2008 года цены на нефть снизились более чем на 70 процентов, сообщает Лента.ру со ссылкой на France Presse.