Нефть продолжает дешеветь
08:44, 04 декабря 2008Финансы
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За второе полугодие - уже на 70%
По итогам закрытия торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже цена на баррель нефти марки WTI опустилась на 17 центов по сравнению с предыдущим днем и достигла уровня февраля 2005 года - 46,79 доллара.
В Лондоне нефть марки Brent упала до 44,87 за баррель.
Таким образом, с июля 2008 года цены на нефть снизились более чем на 70 процентов, сообщает Лента.ру со ссылкой на France Presse.
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