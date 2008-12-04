Правительство отобрало ”Укртелеком” у Фонда госимущества

Кабинет Министров Украины передал ОАО "Укртелеком" из управления Фонда государственного имущества в управление Министерства транспорта и связи.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего решения на сегодняшнем заседании Кабмина сообщил министр транспорта Иосиф ВИНСКИЙ.

Также он отметил, что данный объект внесен в список предприятий, которые планируется приватизировать в 2009 году.

Напомним, о необходимости передать «Укртелеком» в управление Минтранссвязи в связи с планами приватизировать объект И.ВИНСКИЙ заявлял еще в июле т.г.

Кабмин передал себе от Фонда госимущества Украины полномочия по управлению государственными корпоративными правами «Укртелекома» (распоряжение Кабмина №171-р от 16 мая т.г.).

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указам от 20 мая 2008 г. остановил действие распоряжения правительства о передаче Кабинету Министров Украины полномочий по управлению корпоративными правами «Укртелекома».

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – национальный оператор фиксированной связи (более 10 млн. абонентов), компания оказывает также услуги мобильной связи (более 16 тыс. абонентов).

За три квартала 2008 года ОАО "Укртелеком" получило доход от реализации продукции (работ, услуг) в размере 5,789 млрд. грн., что на 3,2%, или 192,69 млн. грн., меньше, чем за аналогичный период 2007 года.

Доход компании в 2007 году составил более 8 млрд. грн., чистая прибыль – 267 млн. грн.

Кабмин утвердил финплан ОАО «Укртелеком» на 2008 год, которым предусмотрено, что “Укртелеком” получит 7 млрд. 498 млн. 800 тыс. грн. доходов в 2008 году, расходы будут достигать 7 млрд. 490 млн. 100 тыс. с прибылью 8,7 млн. грн.

Число сотрудников компании на конец 2007 года составляло 105,4 тыс. чел.